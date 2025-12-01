Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Musikgruppe in einem rustikalen Raum mit Holzverkleidung. Im Vordergrund sitzen fünf Personen: vier Frauen und ein Mann. Die Frauen tragen traditionelle Trachtenkleider, die aus einer Kombination von farbigen Oberteilen und langen, gestreiften Röcken bestehen. Sie tragen auch Schmuck, der aus roten Perlen besteht. Der Mann sitzt in der Mitte, gekleidet in ein graues Sakko mit traditionellem Schnürverschluss, und spielt ein Akkordeon. Eine Frau hält eine Gitarre, während eine andere eine Violine in der Hand hat. Neben dem Mann steht eine weitere Frau, die ein Hackbrett spielt. Im Hintergrund ist ein großes Fenster mit Vorhängen zu sehen, durch das sanftes Licht fällt, sowie einige Dekorationen. Der Boden ist aus Holz und der Raum wirkt warm und einladend. Diese Szene vermittelt eine festliche und traditionelle Atmosphäre, die mit der Musik und den Trachten verbunden ist.

Kultur

Advent in Vorarlberg

Im Jahr 2025 steht das Montafon im Mittelpunkt von "Advent in Vorarlberg". In Schruns sind Volksmusikanten aus dem Montafon und dem Schweizer Prättigau zu Gast.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.12.2025
12:10 - 13:00 Uhr

Collage aus Stills von Kulturdokubeiträgen

Kulturdoku

Herrliche Bergbilder aus der Silvrettagruppe bilden den Rahmen für diese Dokumentation.
In der Grenzregion zu Tirol singt der Chor der Mittelschule Paznaun, Stickerinnen erzählen über die aufwändige Montafoner Tracht und ein Schreiner zeigt, wie man den Montafoner Tisch herstellt.

Im Bild oben die Hausmusik Kraft aus St. Gallenkirch

