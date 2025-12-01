Kultur
Advent in Vorarlberg
Im Jahr 2025 steht das Montafon im Mittelpunkt von "Advent in Vorarlberg". In Schruns sind Volksmusikanten aus dem Montafon und dem Schweizer Prättigau zu Gast.
- 13.12.2025
- 12:10 - 13:00 Uhr
Herrliche Bergbilder aus der Silvrettagruppe bilden den Rahmen für diese Dokumentation.
In der Grenzregion zu Tirol singt der Chor der Mittelschule Paznaun, Stickerinnen erzählen über die aufwändige Montafoner Tracht und ein Schreiner zeigt, wie man den Montafoner Tisch herstellt.
Im Bild oben die Hausmusik Kraft aus St. Gallenkirch