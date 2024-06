Kaminer inside: Wie klingt Österreich?

Melissa Naschenweng, Sängerin

Quelle: ORF

Was wäre eine musikalische Tour durch Österreich ohne volkstümliche Schlagermusik? Die Kärntnerin Melissa Naschenweng ist mit ihrer pinken Harmonika besonders auf dem Land ein wahrer Shooting Star, doch auch in Deutschland wird sie, obwohl sie im Dialekt singt, immer populärer: "Die Leute überlegen schon, wenn ich sing’: was singt sie denn jetzt genau? Weil es ist schon sehr im Dialekt, aber sie verstehen es dann. Die Musik muss man eigentlich nicht verstehen, die muss man nur spüren."

Ihre treuen Fans nennt sie liebevoll "Bergbauernfamilie", Kaminer besucht eines ihrer Konzerte und konstatiert: "So eine Stimmung habe ich das letzte Mal auf einem Punkkonzert erlebt." Sie sucht in ihrem neuesten Hit einen Mann "mit Traktorführerschein", kein Wunder also, dass sie sich mit Wladimir Kaminer kurzerhand auf den Traktor schwingt.