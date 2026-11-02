Kultur
Kaminer Inside: Die größten Schätze Österreichs
Vom Mythos Toplitzsee über Arnold Schwarzeneggers Geburtshaus, der Wiener Schatzkammer bis zum Waldviertler Mohn: Wladimir Kaminer entdeckt überraschende Reichtümer Österreichs.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.12.2026
- 21:00 - 21:45 Uhr
Wladimir Kaminer begibt sich ein weiteres Mal auf humorvolle Spurensuche in die Alpenrepublik. Der Autor erkundet erstaunliche Schätze wie funkelnde Kronen, verborgene Kostbarkeiten der Natur, historische Geheimnisse, Ikonen mit Steirer-Hintergrund und köstliche Kulinarik.
Arnold Schwarzenegger, Hollywood-Ikone aus der Steiermark
Wladimir Kaminer ist wieder unterwegs!
In einer neuen Folge der Reportagereihe "Kaminer Inside" widmet sich der Bestsellerautor mit Witz und Neugierde den besonderen Reichtümern Österreichs. Auf seiner Entdeckungsreise spürt er Legenden, kulinarischen Traditionen, echten Juwelen und weltberühmten Ikonen nach, immer auf der Suche nach den Menschen und Geschichten hinter den Kulissen.
Im Arnold-Schwarzenegger-Museum in Thal bei Graz trifft Wladimir Kaminer Peter Urdl, Schulfreund des Actionstars und Gründer der Ausstellungsstätte, dem Geburtshaus des Hollywoodstars. Gemeinsam wandeln sie auf den Spuren der "steirischen Eiche" und Hollywood-Legende, besichtigen persönliche Erinnerungsstücke aus "Arnies" Jugendtagen und ergründen auf gewohnt unterhaltsame Weise, was den "Terminator" zum "National Treasure" Österreichs macht. Der eine oder andere Klimmzug darf natürlich nicht fehlen.
Wiener Schatzkammer und geheimnisvoller Toplitzsee
Glanzvoll geht es in der Wiener Schatzkammer weiter. Zusammen mit dem Kunsthistoriker Daniel Uchtmann nimmt Wladimir Kaminer die jahrhundertealten Kronjuwelen der Habsburger unter die Lupe. Zwischen der Reichskrone und kostbaren Reliquien entdeckt Wladimir Kaminer auch ein Einhorn-Horn und den heiligen Gral - was es damit auf sich hat?
Der sagenumwobene Toplitzsee im Salzkammergut ist eine weitere Station der Schatzsuche. Bei Albrecht Syen, dem Besitzer der Fischerhütte am Ufer, taucht Wladimir Kaminer tief in die Mythen um versenkte Schatzkisten, gefälschte Pfundnoten und angebliches Nazi-Gold ein. Gemeinsam ergründen sie die anhaltende Faszination, die der mystische Bergsee bis heute auf Schatzsucher*innen aus aller Welt ausübt - auch auf den Autor, der kurzerhand selbst in den tiefen Bergsee springt und sich das ganze einmal genauer ansieht.
Kulinarische Schätze: Mohn und Alpenquellwasser
Dass der wahre Reichtum des Landes manchmal unscheinbar in der Natur wächst, erfährt der Deutschrusse im malerischen Waldviertel. Im "Mohndorf" in Armschlag lernt er Rosi und Johann Neuwiesinger kennen, bei denen sich alles um das schwarze Gold dreht. Sie weihen ihn in die Geheimnisse des Waldviertler Graumohns ein und mit Rosi Neuwiesinger wuzelt er Mohnnudeln- ein Naturtalent, wie die Köchin und Hausherrin schnell bemerkt.
Ein weiteres "Gold" Österreichs hat einen flüssigen Aggregatszustand: Wasser. In Wien befinden sich mehr Trinkbrunnen als in ganz Deutschland, Grund genug, um das weltberühmte, frische Alpenquellwasser direkt aus einigen zu trinken. Doch nicht genug damit, im Caféhaus verkostet Wladimir Kaminer gemeinsam mit der Reiseführerin und Wassersommelière Long Luna Lin-Maurer unterschiedlichste österreichische Mineral- und Heilwässer und im historischen Vöslauer Thermalbad badet er direkt in der Ursprungsquelle des weltberühmten Mineralwassers.
Ein Film von Constanze Griessler.
Mitarbeit: Franziska Mayr-Keber