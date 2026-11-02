Kaminer Inside: Die größten Schätze Österreichs

Toplitzsee

Quelle: ORF/Schuh TV.

Glanzvoll geht es in der Wiener Schatzkammer weiter. Zusammen mit dem Kunsthistoriker Daniel Uchtmann nimmt Wladimir Kaminer die jahrhundertealten Kronjuwelen der Habsburger unter die Lupe. Zwischen der Reichskrone und kostbaren Reliquien entdeckt Wladimir Kaminer auch ein Einhorn-Horn und den heiligen Gral - was es damit auf sich hat?



Der sagenumwobene Toplitzsee im Salzkammergut ist eine weitere Station der Schatzsuche. Bei Albrecht Syen, dem Besitzer der Fischerhütte am Ufer, taucht Wladimir Kaminer tief in die Mythen um versenkte Schatzkisten, gefälschte Pfundnoten und angebliches Nazi-Gold ein. Gemeinsam ergründen sie die anhaltende Faszination, die der mystische Bergsee bis heute auf Schatzsucher*innen aus aller Welt ausübt - auch auf den Autor, der kurzerhand selbst in den tiefen Bergsee springt und sich das ganze einmal genauer ansieht.