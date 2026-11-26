Im Kloster Einsiedeln begegnet er einer Schwarzen Madonna, die mit 37 Kleidern eine stolze Garderobe vorzuweisen hat. In Graubünden bestaunt er die Ingenieurskunst der Schweizer Eisenbahnpioniere und in Zürich entdeckt er die weltberühmten Skulpturen von Alberto Giacometti die für astronomische Summen gehandelt werden. In der Stiftsbibliothek St. Gallen begegnet er einem besonderen Zeugnis der Sprachgeschichte: dem ältesten erhaltenen Buch in deutscher Sprache. Die Geschichte von Marmorera zeigt ihm die Schattenseiten der Schweizer Wasserkraft: Für den Bau eines Stausees musste ein ganzes Dorf weichen. Beim Jodeln erlebt er schliesslich, wie aus vielen unterschiedlichen Stimmen ein gemeinsamer Klang entsteht.