Kultur
Kaminer Inside: Die größten Schätze der Schweiz
Wladimir Kaminer entdeckt die grössten Schätze der Schweiz: eine Schwarze Madonna, eine spektakuläre Eisenbahnbrücke, Giacomettis Kunst und die Vielstimmigkeit des Jodelns.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.12.2026
- 21:45 - 22:30 Uhr
Seine Reise führt ihn ins Kloster Einsiedeln, zur Stiftsbibliothek St. Gallen und nach Graubünden. Im Wasserschloss Europas erfährt er am Beispiel des versunkenen Dorfes Marmorera, welchen Preis der Fortschritt haben kann.
Die Schweiz ist ein kleines Land mit grossen Schätzen. Doch was macht sie wirklich reich? Goldbarren in Banktresoren, spektakuläre Berglandschaften oder jahrhundertealte Traditionen? Bestsellerautor Wladimir Kaminer begibt sich auf eine ebenso neugierige wie vergnügliche Entdeckungsreise durch die Eidgenossenschaft – auf der Suche nach Schätzen, die sich nicht immer in Franken und Rappen beziffern lassen.
Im Kloster Einsiedeln begegnet er einer Schwarzen Madonna, die mit 37 Kleidern eine stolze Garderobe vorzuweisen hat. In Graubünden bestaunt er die Ingenieurskunst der Schweizer Eisenbahnpioniere und in Zürich entdeckt er die weltberühmten Skulpturen von Alberto Giacometti die für astronomische Summen gehandelt werden. In der Stiftsbibliothek St. Gallen begegnet er einem besonderen Zeugnis der Sprachgeschichte: dem ältesten erhaltenen Buch in deutscher Sprache. Die Geschichte von Marmorera zeigt ihm die Schattenseiten der Schweizer Wasserkraft: Für den Bau eines Stausees musste ein ganzes Dorf weichen. Beim Jodeln erlebt er schliesslich, wie aus vielen unterschiedlichen Stimmen ein gemeinsamer Klang entsteht.
Kaminer trifft auf Menschen, die ihre Schätze mit Leidenschaft pflegen und bewahren. Dabei entdeckt er ein Land, das von seiner kulturellen Vielfalt lebt und erstaunlich viele unterschiedliche Stimmen vereint. Und er stellt fest: Die Schweizer mögen in vielem zurückhaltend sein. Wenn es um ihre Schätze geht, hört die Bescheidenheit allerdings auf.
Ein Film von Roger Brunner.