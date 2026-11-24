Kultur
Die größten Schätze Deutschlands
Wladimir Kaminer sucht Deutschlands größte Schätze und findet sie in Sprache, Kunst, Natur und Musik, aber vor allem bei den Menschen, die sie lebendig halten.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 12.12.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
In Hamburg trifft er Thomas D. von den "Fantastischen Vier". Gemeinsam erkunden sie die deutsche Sprache als Kulturschatz und schlagen den Bogen von Goethe und Ringelnatz bis zum Rap. Sind Gedichte wie der Erlkönig schon ein bisschen Hip Hop?
Das Grüne Gewölbe
Im Grünen Gewölbe in Dresden begegnet Kaminer Schätzen im klassischen Sinn. Marius Winzeler zeigt ihm Meisterwerke aus Gold und Edelsteinen, Dinglingers berühmten "Großmogul", einen Kirschkern mit 185 geschnitzten Köpfen und den Grünen Dresdner Diamanten, den "Schatz im Schatz".
An der Nordsee liegt für Wattführerin Sesle Jacobs der größte Schatz: Das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Zwischen Schlick, Krebsen und Wattwürmern zeigt sie Kaminer einen Lebensraum, der zweimal am Tag sein Gesicht verändert.
Bierzelt, Blasmusik – und Bauhaus
In Bayern trifft Kaminer die Blasmusik-Band LaBrassBanda und ihren Frontmann Stefan Dettl. Im Bierzelt erlebt er, wie Blasmusik Menschen und Generationen zusammenbringt. Ein Schatz, der Tradition mit Lebensgefühl verbindet.
Im Bauhaus Dessau zeigt Bauforscher Peter Biewer Kaminer, wie radikal modern die Vorstellungen von Walter Gropius und den Bauhaus-Künstler:innen vor hundert Jahren waren. Ein Schatz aus Ideen, die damals eine Revolution bedeuteten – und bis heute bestimmen, wie wir bauen, wohnen und gestalten.
Das größte Hopfenanbaugebiet der Welt
Zum Abschluss führt die Reise in die Hallertau. Dort lernt Kaminer mit Hopfenbotschafterin Elisabeth Stiglmaier das "grüne Gold", den Hopfen, kennen. Die bis zu sieben Meter hohe Pflanze prägt die Landschaft seit Jahrhunderten und hat ihren Geschmack in der ganzen Welt hinterlassen.
"Kaminer Inside: Die größten Schätze Deutschlands" erzählt von Reichtümern, die dieses Land besonders machen, in Natur, Sprache, Kunst, Musik, Erfindergeist und Tradition. Und von den Menschen, die dafür sorgen, dass diese Schätze lebendig bleiben.
Ein Film von Nadja Kölling