Wahl des Kürbisbürgermeisters im steirischen Preding.

Quelle: ORF / ORF/Constanze Griessler

Ende des Sommers ist Erntezeit. Das bringt Wladimir Kaminer nach Preding in der Steiermark, wo dem Kürbis zu Ehren ein mehrtägiges Fest ausgerichtet wird. Höhepunkt der Festlichkeiten ist die Wahl eine*r Kürbisbürgermeister*in. Einst saßen dabei Vertreter der verschiedenen Zünfte um einen Tisch, in der Mitte stand eine Schale mit Grießbrei. Auch heute noch fällt ein Kürbis in diese Schale und wer am meisten vom Grießbrei abbekommt, gilt als gewählt. Wladimir Kaminer darf als Juror mitstimmen.



In "Kaminer Inside - Brauchtum in Österreich" wird getanzt, gestohlen, erschreckt und vor allem: sich verkleidet. Eine spannende und amüsante Reise durch die Alpenrepublik.



Eine Dokumentation von Constanze Griessler und Franziska Mayr-Keber.