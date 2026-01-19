Galleripky - Fotografie mit Paul Ripke (3/4): Naturfotografie

Dabei nimmt er sein Publikum mit auf den Weg zum Bild, zur Bedeutung und der Geschichte hinter jedem Werk. Aber auch zu den Menschen, die der Fotografie komplett verfallen sind. Diese Fotografinnen und Fotografen möchte Paul treffen, von ihnen lernen, sehen wie sie arbeiten, was sie antreibt und vor allem gemeinsam mit ihnen seinen Fokus wieder auf das Fotografieren legen.