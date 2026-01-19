Kultur
Galleripky - Fotografie mit Paul Ripke (2/4): Peoplefotografie
In der Folge über Porträtfotografie lernt der deutsche Fotograf Paul Ripke zwei verschiedene Herangehensweisen kennen: Max Sonnenschein arbeitet ausschließlich mit natürlichem Tageslicht, während Stephie Braun ein Set rund um die hochschwangere Marina Hoermanseder inszeniert.
- bis 04.08.2028
Fotograf und Social Media Creator Paul Ripke trifft die Besten ihres Fachs und geht mit ihnen auf die Suche nach dem perfekten Bild für seine Galerie, die "Galleripky".
Paul Ripke war einmal Fotograf, dadurch wurde er zumindest bekannt - unvergessen ist sein Bildband "One Night in Rio". Doch in den letzten Jahren agiert er mehr als Geschäftsmann und Social Media Creator. Nun kehrt er zurück zu seiner fast vergessenen Leidenschaft: der Fotografie.
Dabei nimmt er sein Publikum mit auf den Weg zum Bild, zur Bedeutung und der Geschichte hinter jedem Werk. Aber auch zu den Menschen, die der Fotografie komplett verfallen sind. Diese Fotografinnen und Fotografen möchte Paul treffen, von ihnen lernen, sehen wie sie arbeiten, was sie antreibt und vor allem gemeinsam mit ihnen seinen Fokus wieder auf das Fotografieren legen.
Paul trifft sich nicht einfach mit den Besten ihres Fachs und tauscht Tricks und Wissen mit ihnen aus, sondern er begibt sich mit ihnen auf unvergessliche Trips: Stagediving mit den Donots, Alpentrekking und Nacktbaden im Gebirgssee mit den German Roamers, ein Shooting von Stephie Braun mit der hochschwangeren Marina Hoermanseder, das Eintauchen in urbane Neonlichter bei Nacht mit André Josselin, ein Hochzeitsshooting, eine Architektur-Safari durch das Ruhrgebiet mit Jörg Nicht und pure Porträtfotografie mit Max Sonnenschein.