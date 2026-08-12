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Das Bild zeigt ein Glas mit einem hellen, sprudelnden Weißwein, vermutlich Welschriesling. Im Hintergrund ist ein Gebäudedach mit roter Eindeckung zu sehen, auf dem sich ein Storchennest befindet. Darüber erstreckt sich ein klarer blauer Himmel ohne Wolken. Das Bild vermittelt eine fröhliche, sommerliche Atmosphäre und hebt die Verbindung zwischen Wein und der ländlichen Umgebung in Österreich hervor.

Kultur

Vielfalt im Glas - Welschriesling neu entdeckt

Lange Zeit als Massenware fast verpönt, wird der Welschriesling seit einigen Jahren neu entdeckt und wegen seiner Vielseitigkeit geschätzt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.09.2026
11:50 - 12:15 Uhr

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Esskultur

Esskulturen

Die Bandbreite der zweitwichtigsten weißen Rebsorte Österreichs ist erstaunlich.

Das Bild zeigt eine Nahaufnahme von Welschriesling-Trauben, einer wichtigen weißen Rebsorte aus Österreich. Die Trauben sind hellgrün bis gelblich mit einer leicht glänzenden Oberfläche und weisen kleine rote Punkte auf. Sie sind in einem laubigen Umfeld platziert, das durch grüne Blätter und einige unscharfe, dunklere Hintergrundelemente ergänzt wird. Die Komposition vermittelt den Eindruck eines Gartens oder Weinbergs, wo diese Trauben wachsen. Das Bild zeigt die Schönheit und Vielfalt dieser Rebsorte, die in den letzten Jahren wieder an Bedeutung gewonnen hat.
Welschriesling - Die Bandbreite der zweitwichtigsten weißen Rebsorte Österreichs ist erstaunlich.
Quelle: Landesstudio Burgenland

Vom Grundwein für Sekt über frische, trockene Sommerweine bis hin zu Süßweinen von Weltruf, auch in der neuen Stilistik von Orange- oder Amphorenweinen zeigt der Welschriesling, was er kann. All diese Facetten lassen sich im Burgenland entdecken. In Illmitz, wo die international renommierte Winzerfamilie Kracher seit Generationen auf den Welschriesling setzt und damit höchste Prämierungen erzielt.

In Rust, wo nicht nur Süßweine entstehen, sondern auch die berühmten Storchennester aus Welschrieslingreben gebunden werden. Neben dem Gebiet um den Neusiedlersee ist auch das Südburgenland dabei, eine besondere Eigenständigkeit in Sachen Welschriesling zu entwickeln. Verwurzelt ist er speziell, in Rechnitz und am Csaterberg.

Nicole Aigner zeigt Idyllische Sonnenaufgänge, von Wein und Natur geprägte Landschaften und Menschen, die sich dem nachhaltigen Genuss verschrieben haben.

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