Vielfalt im Glas - Welschriesling neu entdeckt

Welschriesling - Die Bandbreite der zweitwichtigsten weißen Rebsorte Österreichs ist erstaunlich.

Quelle: Landesstudio Burgenland

Vom Grundwein für Sekt über frische, trockene Sommerweine bis hin zu Süßweinen von Weltruf, auch in der neuen Stilistik von Orange- oder Amphorenweinen zeigt der Welschriesling, was er kann. All diese Facetten lassen sich im Burgenland entdecken. In Illmitz, wo die international renommierte Winzerfamilie Kracher seit Generationen auf den Welschriesling setzt und damit höchste Prämierungen erzielt.



In Rust, wo nicht nur Süßweine entstehen, sondern auch die berühmten Storchennester aus Welschrieslingreben gebunden werden. Neben dem Gebiet um den Neusiedlersee ist auch das Südburgenland dabei, eine besondere Eigenständigkeit in Sachen Welschriesling zu entwickeln. Verwurzelt ist er speziell, in Rechnitz und am Csaterberg.



Nicole Aigner zeigt Idyllische Sonnenaufgänge, von Wein und Natur geprägte Landschaften und Menschen, die sich dem nachhaltigen Genuss verschrieben haben.