Unbekanntes Unterland - Vom Altreier Kaffee zum Kurtatscher Plent

Ähnlich ging es dem "Plent", wie die Kurtatscher sagen, also der Polenta. Früher war Maismehl ein Grundnahrungsmittel, außerdem wurde die ganze Pflanze verarbeitet, von der Frucht bis zu den Blättern. Viele Bräuche entstanden rund um den Anbau und die Ernte. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft verlor die Polenta an Bedeutung. Ein Verein baut nun mit Schüler:innen wieder Mais an und schafft nicht nur Abwechslung in den Anbauflächen, sondern entdeckt auch alte kulinarische Traditionen. Indem das Wissen an die Kinder weitergegeben wird, erhofft man sich für den Plent neuen Aufschwung.