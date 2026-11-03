Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Esskulturen
  4. Träume aus Schokolade - Die Kunst des Pralinenmachens
Kleine Schalen mit verschiedenen Trüffeln

Kultur

Träume aus Schokolade - Die Kunst des Pralinenmachens

Hinter jeder Praline steckt ein Stück Geschichte und Esskultur. Eine Schatzsuche nach besonderen Pralinen und Schokoladen und ihren Herstellerinnen und Herstellern in Österreich und Südtirol.

Produktionsland und -jahr:
Datum:

Mehr

Esskultur

Esskulturen

Mehr zum Thema

eine Kuh

Wunderbares Österreich

Ob nach traditionellen Rezepten oder innovativen Ideen, ob im Burgenland, in Niederösterreich, Kärnten, Vorarlberg, Tirol oder Südtirol, ob Pralinen oder Schokoladen mit und ohne Füllung – die süßen Gaumenfreuden gibt es in unzähligen Geschmacksrichtungen. Regionalität liegt im Trend, und erfinderische Pralinenmacher*innen gehören inzwischen zum Stadtbild von Kleinstädten.

Pralinenhüllen werden mit Creme befüllt
Eine ruhige Hand braucht es beim Befüllen der Pralinen.
Quelle: Produktion West

Eine wichtige Zutat, die besonders in den Alpen geschätzt wird, ist die Milch für Milchschokolade-Hüllen von Pralinen oder gefüllten Schokoladetafeln. Entweder stammt sie von autochthonen Rinderrassen wie etwa dem Tiroler Grauvieh oder es wird Ziegenmilch verarbeitet oder einfach die beste Milch von der Alm verwendet, die zur Verfügung steht.

Für die Füllungen werden die unterschiedlichsten Gewürze und Lebensmittel zusammengestellt: roter Pfeffer etwa, scharfer Chili, exotische Früchte oder – ganz klassisch – Alkohol in verschiedenen Varianten.

Flache, runde Pralinen mit Rillen.
Der Friesacher Pfennig
Quelle: Produktion West

In Kärnten gibt es in Friesach Schokolade- und Pralinenwunder: Friesacher Würfel, Friesacher Pfennige und viele Sorten Tafelschokolade mit diversen Füllungen aus regionalen Zutaten.

Manchmal widmen ganze Familien ihr Leben der Schokolade und erfinden jedes Jahr neue Pralinen, auch mit Trüffeln. Anita Lackenberger hat im Burgenland solche PralinenmacherIinnen besucht.

Billiardkugel-ähnliche Trüffel
Von Hand "bemalte" Pralinen.
Quelle: Produktion West

Ganz modern wird es in Bruneck in Südtirol: Da sind die Pralinen außen mit exotischen Farben in Airbrush-Technik verziert und besitzen Füllungen in ausgefallenen Geschmacksrichtungen.

Im niederösterreichischen Waldviertel setzen zwei junge Konditorinnen auf Tafelschokolade mit Füllungen aus regionalen Zutaten wie Powidl, Mohn und Himbeeren. Sie haben aber auch ein traditionelles Pralinenrezept der Großmutter entdeckt und mit ins Sortiment aufgenommen.

In Anita Lackenbergers dokumentarischer Schokolade- und Pralinenwunderwelt kommt auch die Kulinarik-Kulturgeschichte nicht zu kurz.

Weiße Schiffchen mit blauem Guss.
Kultur -

Träume aus Schokolade – Die Kunst des Pralinenmachens1/8

Immer moderner wird das Erscheinungsbild mancher Pralinen.

Sendungsbereich:
Esskulturen
Quelle:
Quelle: Produktion West
Handschuhe legen frisch umhüllte Trüffel ab
Kultur -

Träume aus Schokolade – Die Kunst des Pralinenmachens2/8

Das Tauchen in Schokolade - von Hand gemacht - ist eine klebrige Angelegenheit.

Sendungsbereich:
Esskulturen
Quelle:
Quelle: Produktion West
verschiedene Trüffel auf einer Schale
Kultur -

Träume aus Schokolade – Die Kunst des Pralinenmachens3/8

Dunkle, helle oder weiße Schokolade kommen zum Einsatz.

Sendungsbereich:
Esskulturen
Quelle:
Quelle: Produktion West
Trüffel mit Blüten
Kultur -

Träume aus Schokolade – Die Kunst des Pralinenmachens4/8

Mit getrockneten Rosenblättern bestreute Pralinen.

Sendungsbereich:
Esskulturen
Quelle:
Quelle: Produktion West
Pralinenhüllen werden mit Creme befüllt
Kultur -

Träume aus Schokolade – Die Kunst des Pralinenmachens5/8

Eine ruhige Hand braucht es beim Befüllen der Pralinen.

Sendungsbereich:
Esskulturen
Quelle:
Quelle: Produktion West
Flache, runde Pralinen mit Rillen.
Kultur -

Träume aus Schokolade – Die Kunst des Pralinenmachens6/8

Der Friesacher Pfennig

Sendungsbereich:
Esskulturen
Quelle:
Quelle: Produktion West
Billiardkugel-ähnliche Trüffel
Kultur -

Träume aus Schokolade – Die Kunst des Pralinenmachens7/8

Von Hand "bemalt" bzw. wie in diesem Fall "geairbrusht".

Sendungsbereich:
Esskulturen
Quelle:
Quelle: Produktion West
Kleine Schalen mit verschiedenen Trüffeln
Kultur -

Träume aus Schokolade – Die Kunst des Pralinenmachens8/8

Bei diesem Anblick kann kaum einer nein sagen!

Sendungsbereich:
Esskulturen
Quelle:
Quelle: Produktion West

Da wird etwa von alten Pralinenformen erzählt, bei denen einfach Früchte in Schokolade getaucht werden; oder von Jean Neuhaus, der das Hohlformen-Verfahren für die Pralinenproduktion erfunden hat; oder vom französischen Marschall César de Choiseul, dem Grafen von Plessis-Praslin, dessen deutscher Koch seine Konfekt-Kreation aus Mandeln und Zucker nach seinem Herrn „Praslin“ genannt hat und als Erfinder und Namensgeber der Praline gilt.

Eine Dokumentation von Anita Lackenberger und Gerhard Mader.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.