Kultur
Tief verwurzelt, der Blaufränkisch im Burgenland
Der Blaufränkisch gehört zu den wichtigsten Rotweinsorten Österreichs. Gerade im heutigen Burgenland kann sich diese autochthone Rebsorte in vielfältiger Weise entfalten.
Vor allem die Gebiete Leithaberg und Eisenberg mit ihren mineralischen Böden zeigen gerade in dieser Rebsorte ihre typische, unverwechselbare Charakteristik.
Das Mittelburgenland gilt nach wie vor als das bedeutendste Anbaugebiet, nicht umsonst ist es als "Blaufränkischland" bekannt. Von Nord bis Süd trifft man Winzerinnen und Winzer, die seit Generationen daran arbeiten, den Wein behutsam in seiner Eigenständigkeit reifen zu lassen. Der Blick von außen, von anerkannten Weinfachleuten, ergänzt das Bild auf den Blaufränkisch.
Ein Film von Nicole Aigner.