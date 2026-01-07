Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Weinberganlage im Burgenland, Österreich. Im Vordergrund sind dichte Weinreben mit Trauben zu sehen. Die Trauben sind dunkelblau bis schwarz und hängen in dichten Trauben an den Reben. Die Blätter der Reben sind grün und haben teils rote Ränder, was auf die Herbstsaison hinweist. Im Hintergrund sind unscharfe Gestalten erkennbar, möglicherweise Erntehelfer, die bei der Weinlese helfen. Der Boden ist grün, und es scheint ein sonniger Tag zu sein. Ein grauer Eimer steht im Hintergrund, der wahrscheinlich für die Ernte verwendet wird.

Tief verwurzelt, der Blaufränkisch im Burgenland

Der Blaufränkisch gehört zu den wichtigsten Rotweinsorten Österreichs. Gerade im heutigen Burgenland kann sich diese autochthone Rebsorte in vielfältiger Weise entfalten.

08.02.2026
13:15 - 13:40 Uhr

Vor allem die Gebiete Leithaberg und Eisenberg mit ihren mineralischen Böden zeigen gerade in dieser Rebsorte ihre typische, unverwechselbare Charakteristik.

Das Bild zeigt einen detailreichen Ausschnitt von Trauben, die an einem Weinstock wachsen. Die Trauben haben eine tiefdunkle, fast schwarze Farbe mit einer leichten Bläsenstruktur auf der Oberfläche. Sie sind eng zusammengepackt und bilden eine große, kompakte Traube. Im Hintergrund sind einige grüne Blätter des Weinstocks sichtbar, die zur Frische und dem natürlichen Umfeld der Trauben beitragen. Das Bild vermittelt den Eindruck von reifen, gesunden Trauben, die zu der Rebsorte Blaufränkisch gehören, die im Burgenland in Österreich angebaut wird.
Blaufränkisch-Traube
Quelle: ORF

Das Mittelburgenland gilt nach wie vor als das bedeutendste Anbaugebiet, nicht umsonst ist es als "Blaufränkischland" bekannt. Von Nord bis Süd trifft man Winzerinnen und Winzer, die seit Generationen daran arbeiten, den Wein behutsam in seiner Eigenständigkeit reifen zu lassen. Der Blick von außen, von anerkannten Weinfachleuten, ergänzt das Bild auf den Blaufränkisch.

Ein Film von Nicole Aigner.

