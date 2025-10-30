Hauptnavigation

  So ein Schmarrn - Des Kaisers liebste Speisen
Das Bild zeigt eine eine Portion Kaiserschmarrn, einem traditionellen österreichischen Gericht. Der Kaiserschmarrn besteht aus grob zerrissenen, goldbraun gebackenen Teigstücken, die mit Puderzucker bestäubt sind. Darüber befinden sich einige Rosinen, die in den Teig eingearbeitet sind. Die Stücke sind unregelmäßig geformt und leicht angebräunt an den Rändern. Der Hintergrund des Bildes ist eine dunkle Pfanne, die den Kaiserschmarrn präsentiert. Der Gesamteindruck ist appetitlich und die Farben variieren von goldgelb bis braun, begleitet von dem weißen Puderzucker.

So ein Schmarrn - Des Kaisers liebste Speisen

Der Kaiserschmarrn gilt - zumindest kulinarisch - als vermutlich süßestes Aushängeschild Österreichs. Um seine Entstehung ranken sich zahlreiche Mythen.

Datum:
30.10.2025
11:55 - 12:25 Uhr

Ebenso wird über die perfekte Zubereitung viel diskutiert. In Bad Ischl gibt man sich überzeugt, dass dieses Gericht natürlich in der Kaiserstadt erfunden wurde.

Gestalterin Bettina Graf reist deshalb in einem mit Historikern, Kaisernachfahren sowie Köchinnen und Köchen ins Salzkammergut, um dem Schmarrn-Ursprung nachzugehen, und garantiert kaiserliche Gaumenfreuden. Gemeinsam lüften sie dabei kulinarische K&K-Geheimnisse und tafeln majestätisch auf. Sie gehen auch der Frage nach nach, wie der weltberühmte Schmarrn zu seinem Namen kam und ob der Kaiser überhaupt dafür mitverantwortlich war.

Für Historiker ist es Fakt: Kaiser Franz Joseph der I. hat mehr Wert aufs Arbeiten als aufs Essen gelegt. Dennoch soll er 82 Mal in Bad Ischl gewesen sein und dort die Zeit sehr genossen haben, etwa auf der Jagd. So landeten im K&K-Bäuchlein Wildbret, Tafelspitz, der Schratt-Guglhupf und - eben der Kaiserschmarrn.

