So ein Schmarrn - Des Kaisers liebste Speisen

Gestalterin Bettina Graf reist deshalb in einem mit Historikern, Kaisernachfahren sowie Köchinnen und Köchen ins Salzkammergut, um dem Schmarrn-Ursprung nachzugehen, und garantiert kaiserliche Gaumenfreuden. Gemeinsam lüften sie dabei kulinarische K&K-Geheimnisse und tafeln majestätisch auf. Sie gehen auch der Frage nach nach, wie der weltberühmte Schmarrn zu seinem Namen kam und ob der Kaiser überhaupt dafür mitverantwortlich war.



Für Historiker ist es Fakt: Kaiser Franz Joseph der I. hat mehr Wert aufs Arbeiten als aufs Essen gelegt. Dennoch soll er 82 Mal in Bad Ischl gewesen sein und dort die Zeit sehr genossen haben, etwa auf der Jagd. So landeten im K&K-Bäuchlein Wildbret, Tafelspitz, der Schratt-Guglhupf und - eben der Kaiserschmarrn.