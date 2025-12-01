Kultur
schmeckt. immer. Rund um die Welt - Bagels, Pad Thai und Cookies
Diesmal begeben sich Szeneköchin Zora Klipp und Konditormeisterin Theresa Knipschild auf kulinarische Weltreise. Serviert werden Spezialitäten aus Thailand, Amerika, Schweden und Frankreich.
- 10.12.2025
- 11:45 - 12:15 Uhr
Zuerst wird der Backofen für selbst gemachte Bagels aufgeheizt. Das runde Gebäck mit dem Loch in der Mitte ist vor allem in den Metropolen der Vereinigten Staaten ein beliebter Snack. Der knusprige Kringel wird mit süßen Zutaten als auch mit herzhaftem Belag kredenzt.
Grundlage ist ein luftiger Hefeteig. Im Unterschied zu deutschen Brötchen werden die rohen Teiglinge vor dem Backen in kochendes und gesüßtes Wasser getaucht. Dank der speziellen Zubereitung bekommen die Bagels ihre einzigartige Konsistenz und goldbraune Farbe. Theresa und Zora belegen ihre Bagels mit selbst gemachter Beeren-Apfelmarmelade und skandinavischem Backfisch. Das Fischrezept hat Zora aus Schweden mitgebracht. Dafür werden Filets vom Saibling mit Senf bestrichen, in Roggenmehl gewendet und in Butter goldbraun gebraten. Anschließend werden die knusprigen Fischfilets mit einem Dill-Dip, eingelegten Zwiebeln und Forellenkaviar auf die Bagel-Scheiben geschichtet.
Als nächstes macht das Koch- und Backteam kulinarisch Station in Thailand. Pad Thai gehört dort zu den beliebtesten Spezialitäten. Das Reisnudelgericht ist schnell gemacht: Gemüse werden in Streifen geschnitten und gebraten und ein Rührei hergestellt. Das Besondere ist die Gewürzsoße. Sie wird aus Fischsoße, Sojasoße und Tamarindenpaste hergestellt. Letztere ist salzig, sauer und süß zugleich und gehört zu den wichtigsten Gewürzen in vielen Ländern Asiens. Angerichtet wird das aromatische Reisnudelgericht mit gerösteten Erdnüssen und frischem Koriander.
Zum Schluss geht es wieder in die Backstube. Theresa hat bei einer Reise in die Bretagne Buchweizen schätzen und lieben gelernt. Das Pseudogetreide wird dort vor allem für eine Pfannkuchenspezialität verwendet: Galette. Traditionelle Galette kommen in der "schmeckt. immer."-Küche aber nicht auf den Tisch. Theresa nutzt das besondere Mehl für die Zubereitung von Cookies. Die flachen und knusprigen Kekse bekommen ihre besondere Note durch Zimt, Schokolade und Nüsse. Außerdem sind sie schnell und unkompliziert gemacht.