Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Esskulturen
  4. Sauguad! Eine Liebeserklärung an den Schweinsbraten
Das Bild zeigt einen Teller mit einem typischen Gericht der österreichischen Küche, insbesondere dem traditionellen "Schweinsbraten". Auf dem Teller liegt eine große, in Scheiben geschnittene Portion Schweinefleisch, das goldbraun und knusprig aussieht. Die Oberfläche des Fleischs ist mit einer dunkleren Kruste versehen und es sind feine Kräuter zur Garnierung sichtbar. Neben dem Fleisch befinden sich mehrere orangefarbene Karotten, die ungekocht und ungeschält aussehen. Diese sind in länglichen, schmalen Stücken angeordnet. Auf der anderen Seite des Tellers liegen mehrere knödelähnliche Beilagen, die gelblich und rund sind, wahrscheinlich Mehlknödel. Diese sind weich und haben eine glatte Oberfläche. Der Teller hat einen farbenfrohen Rand und steht vor einer neutralen Kulisse. Im Hintergrund ist ein kleiner, weißer Schüssel mit frischen Kräutern zu sehen, die als zusätzliche Garnitur dienen könnten.

Kultur

Sauguad! Eine Liebeserklärung an den Schweinsbraten

Für Fleischliebhaber ein "Must-have", für Traditonswirtshäuser ein Fixstarter auf der Speisekarte, für Hobbyköche jedesmal eine neue Herausforderung ist der Schweinsbraten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.02.2026
11:50 - 12:15 Uhr

Mehr

Esskultur

Esskulturen

In Oberösterreich vielerorts heißt der Schweinsbraten einfach nur "Bratl in der Rein".

Auf dem Bild ist ein Braten, vermutlich ein Schweinsbraten, der im Ofen zubereitet wird. Der Braten ist von einer knusprigen, dunkelbraunen Kruste umgeben, die Stellen von gebräuntem Fett aufweist. Die Oberfläche ist wellig und hat einige Einschnitte, die wahrscheinlich die Kruste verbessern. Im Hintergrund ist der Ofen sichtbar, dessen Innenraum dunkel ist. Der Braten liegt in einer metallischen Form, die mit einer bräunlichen Sosse oder Fett gefüllt ist. Die Beleuchtung im Bild ist diffus, was eine angenehme, warme Atmosphäre schafft. Dieser Schweinsbraten ist ein bekanntes Gericht aus Oberösterreich und wird oft mit Beilagen wie Sauerkraut oder Knödeln serviert.
Mostbratl.
Quelle: Bettina Graf

Das Sur- oder Bauernbratl stammt von Bauch, Schopf oder Rücken und wird vielfach mit Bier oder Most übergossen. Dazu werden Stöckelkraut, Krautsalat oder Mehlknödeln serviert.

Das "Bratl" ist und bleibt in Oberösterreich ein Traditionsgericht mit vielen Gesichtern und unzähligen Fans und wird überall ein wenig anders zubereitet.

Diese kulinarische Dokumentation ehrt nicht nur jede "Sau", die einmal in der "Rein" landet, sie ist auch eine Reise durchs "Bratl-Bundesland Nummer 1", durch Oberösterreich.

Ein Film von Bettina Graf.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.