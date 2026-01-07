Kultur
Sauguad! Eine Liebeserklärung an den Schweinsbraten
Für Fleischliebhaber ein "Must-have", für Traditonswirtshäuser ein Fixstarter auf der Speisekarte, für Hobbyköche jedesmal eine neue Herausforderung ist der Schweinsbraten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 12.02.2026
- 11:50 - 12:15 Uhr
In Oberösterreich vielerorts heißt der Schweinsbraten einfach nur "Bratl in der Rein".
Das Sur- oder Bauernbratl stammt von Bauch, Schopf oder Rücken und wird vielfach mit Bier oder Most übergossen. Dazu werden Stöckelkraut, Krautsalat oder Mehlknödeln serviert.
Das "Bratl" ist und bleibt in Oberösterreich ein Traditionsgericht mit vielen Gesichtern und unzähligen Fans und wird überall ein wenig anders zubereitet.
Diese kulinarische Dokumentation ehrt nicht nur jede "Sau", die einmal in der "Rein" landet, sie ist auch eine Reise durchs "Bratl-Bundesland Nummer 1", durch Oberösterreich.
Ein Film von Bettina Graf.