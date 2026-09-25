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Serena Loddo (li.) steht an einer Wand mit Emaille-Sieben und unterhält sich mit Viviana Sirigu von der sardischen Bäckerei Kentos.

Kultur

Köstliches Sardinien

Sardinien ist nicht nur eine der schönsten und größten Inseln Italiens, sie ist auch Serena Loddos zweite Heimat. Die junge Hessin lädt die Zuschauer zu einer kulinarischen Reise ein.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.10.2026
15:30 - 16:15 Uhr

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Serena Loddo betreibt in Limburg an der Lahn die Pasta-Manufaktur "Sardolci" mit überwiegend sardischen Spezialitäten. Sardinien, das ist Sommer und Meer, aber auch Familie und Heimat für die 30-Jährige. Ihre frischen Produkte fertigt sie von Hand an.

Dazu verwendet die Firmengründerin die Rezepte der verstorbenen Nonna, der Oma. Von ihr hat Serena Loddo das Kochen gelernt und die Leidenschaft für sardische Gerichte.

Zweimal im Jahr ist Serena Loddo für jeweils einen Monat auf Sardinien. Sie besucht lokale Erzeuger und lässt sich typisch sardische Rezepte beibringen. Von der Ostküste durch die Berge bis zur Westküste führt sie ihre köstliche Reise entlang familiärer Traditionen und auf neuen Wegen.

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