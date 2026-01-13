Kultur
Kochstories – Schokolade nicht nur zum Frühstück
Daniel Schwaabe hat seine Liebe zum Beruf gemacht: Der Chocolatier aus Bad Homburg genießt und lässt mit allen Sinnen genießen. Doch der Weg dahin war eigentlich nie so geplant. Als erfolgreicher Werber war seine berufliche Laufbahn schon festgelegt. Aber manchmal kommt dann doch alles ganz anders: Das Leben ist nun mal eine Pralinenschachtel, und man weiß nie, was einen erwartet.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 25.02.2026
- 11:55 - 12:25 Uhr