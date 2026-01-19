Kultur
Kochstories: Der Restaurant-Retter
Als Marcus Knauf hört, dass das Restaurant-Schiff "Backschaft" schließt, will er diesen besonderen Ort, der bei Offenbach am Main vor Anker liegt, retten. Gemeinsam mit Mona Dennewill, die sich um das Administrative kümmert, übernimmt Knauf das Schiff, dessen Name die Besatzung eines Schiffs meint, die sich zum Speisen an einem Tisch (Back) versammelt hat. Doch ein schwimmendes Restaurant zu managen, ist nicht einfach.
- 18.02.2026
- 11:45 - 12:15 Uhr