Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Esskulturen
  4. Kochstories: Der Restaurant-Retter
Collage.

Kultur

Kochstories: Der Restaurant-Retter

Als Marcus Knauf hört, dass das Restaurant-Schiff "Backschaft" schließt, will er diesen besonderen Ort, der bei Offenbach am Main vor Anker liegt, retten. Gemeinsam mit Mona Dennewill, die sich um das Administrative kümmert, übernimmt Knauf das Schiff, dessen Name die Besatzung eines Schiffs meint, die sich zum Speisen an einem Tisch (Back) versammelt hat. Doch ein schwimmendes Restaurant zu managen, ist nicht einfach.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.02.2026
11:45 - 12:15 Uhr

Mehr

Esskultur

Esskulturen

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.