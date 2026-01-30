Kultur
Kochstories – Kochen für 50.000 Fußballfans
Er bekommt ein ganzes Fußballstadion satt: Florian Schütz. Gemeinsam mit einem 700-köpfigen Team bewirtet er bis zu 50.000 Fußballfans und Gäste von Eintracht Frankfurt im Stadion. Schon fünf Tage vor dem Spieltag beginnen die Vorbereitungen. Ob Speiskiosk oder Business-Loge: Damit am Spieltag alles funktioniert, braucht es eine Logistik auf Champions-League-Niveau.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 11.02.2026
- 11:50 - 12:20 Uhr