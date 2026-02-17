Kultur
Kochstories – Alles Handkäs!
2013 kauft Kevin Bornath einen Marktwagen und gründet aus einer Schnapslaune heraus mit Freunden zusammen den "Handkäs' Shop". Seitdem ist er auf vielen Volksfesten und bei Konzerten.
- 25.03.2026
- 11:55 - 12:25 Uhr
Sogar bei jedem Spiel der Frankfurter Eintracht ist er zu finden. Bei Kevin gibt es aber nicht nur den klassischen "Handkäs' mit Musik", sondern auch ganz ausgefallene Sorten, mit denen er die Menschen jedweder Herkunft begeistern und zusammenbringen möchte.