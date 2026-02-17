Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Esskulturen
  4. Kochstories – Alles Handkäs!
Ein Mann mit einer Packung Handkäs.

Kultur

Kochstories – Alles Handkäs!

2013 kauft Kevin Bornath einen Marktwagen und gründet aus einer Schnapslaune heraus mit Freunden zusammen den "Handkäs' Shop". Seitdem ist er auf vielen Volksfesten und bei Konzerten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.03.2026
11:55 - 12:25 Uhr

Mehr

Esskultur

Esskulturen

Sogar bei jedem Spiel der Frankfurter Eintracht ist er zu finden. Bei Kevin gibt es aber nicht nur den klassischen "Handkäs' mit Musik", sondern auch ganz ausgefallene Sorten, mit denen er die Menschen jedweder Herkunft begeistern und zusammenbringen möchte.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.