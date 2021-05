Kultur

Die fröhlichen Missionarinnen vom Kloster Nette

Gibt es heute noch Missionarinnen? Und wenn ja, was machen sie eigentlich? Um das zu erfahren, muss Annette Behnken nicht erst um die halbe Welt reisen: Sie wird am Rand von Osnabrück fündig. Hier, im lieblichen Nettetal, wohnen die Missionsschwestern vom heiligen Namen Mariens. Eine von ihnen ist Schwester Agnes. Die Ordensfrau hat fast 40 Jahre in Brasilien verbracht und von dort nicht nur viele Erfahrungen, sondern auch leckere Rezepte mitgebracht. Diesmal kocht sie einen Eintopf mit schwarzen Bohnen und dazu einen Mango-Tomaten-Salat. Und als Dessert süße Avocadocreme mit Zitrone und Crème fraîche.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 02.06.2021