Kloster Isenhagen - Süßes für die Seele

Ob Himbeeren, Brombeeren oder Holunderbeeren: Leckere Früchte gibt es im Garten des Klosters in Hülle und Fülle. Das zeigt sich auch an der Menüfolge in dieser Sendung: Fliederbeersuppe mit Grießklößchen, dann Sellerieschnitzel mit Kartoffelpüree und dazu ein grüner Salat mit Himbeerdressing. Als Dessert Buchweizenküchlein mit Kompott.

Datum: 26.05.2021