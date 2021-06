Klosterküche - Wir bauen uns ein Kloster

Was die Menschen wohl motiviert hat, einen solchen Ort zu erschaffen, fragt sich Annette Behnken. "Tempzin ist Kraftquelle, Heimat und Heilungsort", sagt Doris Mertke. Die ausgebildete Gemeindepädagogin ist so etwas wie die "geistige Leiterin" von Tempzin. Sie ist noch da, wenn alle anderen wieder abgereist sind, kümmert sich um Pilgerinnen und Pilger und Einzelgäste, bietet Seelsorge an. Doris Mertke bezeichnet dieses Leben als "erweiterte Einsiedelei". Zu ihren Pflichten gehören auch die Tagesgebete, die zu festgelegten Zeiten in der Klosterkirche stattfinden.