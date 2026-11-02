Kultur
Keks ist Kunst - Burgenländische Weihnachtsbäckerei
Jedes Jahr zu Weihnachten freut sich eine immer größer werdende Schar von Gourmets in Österreich auf die burgenländische Weihnachtsbäckerei.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.12.2026
- 07:00 - 07:30 Uhr
Ob in Innenstadtboutiquen in Wien oder bei Firmenweihnachtsfesten gilt das Päckchen kunstvoller, kleiner Backwaren als edelstes Geschenk.
Kein Wunder, Backen zuhause ist aufwändig und zeitraubend. In der Wirtschaftswunderzeit ist diese höchst anspruchsvolle Heimarbeit in vielen Familien abhandengekommen.
Im Burgenland hat diese Kunstform der Backminiaturen bei BäuerInnen, KondidtorInnen und in manchen Haushalten noch überlebt. In diesem Weihnachtsspezial besuchen wir die BurgenländerInnen und KonditorInnen, die Genießer und Liebhaber dieser Köstlichkeit, die man auch liebevoll als "burgenländisches Weltkulturerbe" betrachten kann.
Eine Dokumentation von Peter Nagy