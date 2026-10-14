Im Königreich der Erdäpfel

Rezept von Viktoria Opelka, Gmünd Breitensee



Zutaten Teig:



300 g Dinkelmehl

1/2 TL Salz

22 g Germ (Hefe)

1 TL Kristallzucker

80 ml warme Milch

70 ml Öl

1 Ei

150 g mehlige Erdäpfel

1 TL Muskatnuss

1 TL Kümmel

1 EL Petersilie oder Majoran



Zubereitung:



Erdäpfel kochen, danach lauwarm schälen und pressen.



Die Germ mit Zucker vermischen und warten bis sie flüssig geworden ist.



Mehl mit Salz den Gewürzen und den Erdäpfeln vermengen. Anschließend flüssige Germ, warme Milch, Öl und Ei dazu. In der Küchenmaschine mindestens 7 min. luftig schlagen.



Den Teig mit einem Tuch abdecken und an einem warmen Ort gehen lassen. Die Menge des Teiges sollte sich verdoppelt haben.



Den Germteig danach mit der Hand noch kräftig durchkneten. Eine Rolle formen und runde Stücke abschneiden, die Scheiben mit 1-2 TL Grammelfülle belegen und gut verschließen.



Eine Backform mit Butter bestreichen und die Grammelbuchteln einlegen. Buchtel ins "kalte“ Backrohr schieben und bei 155°C ca. 40 min. backen.



Zutaten Grammelfülle:



200 g klein gehackte Grammeln

1-2 EL Schmalz

1 Zwiebel fein geschnitten

Salz

Pfeffer

Petersilie fein gehackt

3-5 Knoblauchzehen



Zubereitung:



Die Zwiebel im Schmalz anrösten. Die Grammeln mit Salz, Pfeffer, Petersilie, Knoblauch und der gerösteten Zwiebel verrühren. Die Grammelfülle am besten über Nacht, oder mindestens 3 Stunden im Kühlschrank bis zur Weiterverarbeitung stehen lassen.