Feine Osterrezepte

Zu einem gelungenen Osterfest gehören auch leckere Speisen und ein Osterbrot. Die Sendung zeigt feine Rezepte aus ganz Hessen. In der "Villa Kennedy" in Frankfurt-Sachsenhausen bereitet Chefkoch Dario Cammarata frankfurterisch-italienische Pasta zu: Ravioli gefüllt mit den Kräutern der grünen Soße. Bei Andreas Vogel in Braunfels gibt es ein luftiges Osterbrot. Im Restaurant "Kraftwerk" in Oberursel kocht Bertl Seebacher ein fruchtiges Tomaten-Mango-Süppchen, Schweinefilet im Kräutermantel macht Elmar Zuspann in der Rhön. Zum Abschluss steuert Michael Hemberger vom "Rüdesheimer Schloss" ein superleckeres Dessert bei.

Datum: 30.03.2021