Hessen à la carte: Waldpilze und Brezelknödel

Der Herbst hält schmackhafte Genüsse bereit. Klaus Sänger verwöhnt seine Gäste in seinem Restaurant am Kurpark von Bad Homburg mit jahreszeitlich geprägter regionaler Küche. Im Herbst kommt natürlich Wild in vielen Variationen auf den Tisch, serviert mit köstlichen Saucen und Beilagen. Heute verrät der Küchenchef die Zubereitung seiner unwiderstehlichen Brezelknödel, die es zum Hirschkalbrücken gibt. Außerdem zeigt er sein Lieblings-Risotto mit Waldpilzen. Beim Dessert dürfen im Herbst Quitten nicht fehlen. Die goldgelben Früchte stammen von einem Baum in der Nachbarschaft. Auf diese Ernte freuen sich Klaus Sänger und seine Frau schon das ganze Jahr.

Datum: 10.11.2020