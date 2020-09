Kultur

Hessen à la carte: Lecker Essen auf die Hand

Der Trend stammt aus Amerika und nimmt nun auch Einzug in deutschen Städten: umgebaute Lkw, sogenannte Food Trucks, bieten spezielle Gerichte, oft in arbeitsreichen Gegenden, auf die Hand an. Die Vorteile der kleinen Restaurants auf vier Rädern: Sie liefern frisch, schnell, mobil, flexibel und vielseitig.

Datum: 28.07.2020