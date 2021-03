Kultur

Kartoffelkrapfen und grünes Sößchen

Zutaten aus der Region von allerbester Qualität, das schätzt der junge Küchenchef der "Sonne" in Frankenberg. Erik Arnecke liebt die einfache Gasthausküche und mag selbst deftige Gerichte. Mit seinen Gästen steht Erik Arnecke in der offenen Küche gern in direktem Kontakt. In dieser Folge zeigt er zum Nachmachen, wie man Kartoffelkrapfen zubereitet, einen guten Hirschrücken brät, und er verrät, wie er aus grünem Salat ein feines Sößchen zaubert.

Datum: 06.04.2021