Kultur

Adventsküche im Odenwald

In Güttersbach im Mossautal kommt im "Goldenen Löwen" eine nach Familienrezept gefüllte Roulade auf den Tisch, wie sie die Gäste schon seit Generationen in der kalten Jahreszeit lieben. Lebkuchen, Bratäpfel und traditionelle Schmorgerichte gehören im Odenwald zur gemütlichen Vorweihnachtszeit. Und natürlich darf auch der adventliche Backapfel aus dem Ofen nicht fehlen. Gefüllt ist er mit Nüssen und Ingwer. Das Backen zur Adventszeit hat im Odenwald lange Tradition. In Reichelsheim etwa duftet es nach dem einfachen guten Lebkuchen, der schon seit vielen Jahrzehnten immer wieder in den alten Formen hergestellt wird.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 01.12.2020