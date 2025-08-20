Hauptnavigation

  4. Grillen mit Ivana und Adnan (4/4) - Alles Bison oder was?
Köchin Ivana Sanshia Austermayer und Hobbykoch und Schauspieler Adnan Maral.

Grillen mit Ivana und Adnan (4/4) - Alles Bison oder was?

Die größte Bisonherde Deutschlands grast im Landkreis Freising. Wie kamen die Tiere überhaupt nach Bayern? Adnan lässt sich das von Benedikt und seinem Großvater erzählen. Der holte die ersten Bisons aus Kanada nach Oberbayern. An die 80 Exemplare leben dort, und das seit gut 25 Jahren. Adnan will wissen: Wie schmeckt Bisonfleisch? Mit seiner Kochpartnerin Ivana trifft sich Adnan diesmal direkt am Lech.

Sendetermin
20.08.2025
11:45 - 12:15 Uhr

Zu Fuß wandern die beiden mit allen Zutaten sowie Koch- und Grillutensilien im Rucksack zu einer öffentlichen Grillstelle. Am offenen Feuer entstehen ein mit Korianderpesto gefülltes Rib-Eye-Steak und Bisonschulter in Biersoße mit geschmortem ganzen Knoblauch.

Dazu gibt es Grillkartoffeln mit Dill und einen Rote-Bete-Salat mit gegrillten Zitrusfrüchten und Minze. Das Fleisch ist sehr zart und unkompliziert zu grillen. Ein Geschmackshighlight, finden Ivana und Adnan - und genießen während des Essens den Blick auf den Lech.

