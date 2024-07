Kultur

Grillen mit Ali und Adnan - Das Messer und ein ganzes Lamm

Auch beim Grillen ist das richtige Handwerkszeug das A und O. Für einen Koch ist ein gutes Messer das wichtigste Utensil. Aber was macht ein Messer zu einem richtig guten? Und wie schleift man ein Messer richtig? Das alles lässt sich Adnan von den Messerprofis Luca und Florian erklären. Anschließend besucht er den Schäfer Stephan, denn Adnan will heute Ali mit einem ganzen Lamm herausfordern. Quasi Spanferkel, aber mit Lamm. Ali ist dabei - und schon bald dreht sich das Lamm am Spieß bei heißer Glut. Den Gästen hat es geschmeckt, und so stoßen alle zum Abschluss an einem großen Feuer auf das feine Essen und das Leben an.

Datum: 24.07.2024