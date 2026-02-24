Kultur
Golden, zart und voller Traditionen - Schnitzelvariationen in Europa
Vom weltberühmten Wiener Schnitzel, über ein buntes Puszta Schnitzel mit Letscho bis hin zum eleganten Cotolettea alla Milanese, jedes Rezept hat eine eigene regionale Geschichte.
Was haben alle Schnitzel, ob natur oder paniert, gemeinsam? Es ist der Schnitt des Fleisches, der ein Stück ermöglicht, das eine ähnliche Fleischtextur und einen vergleichbaren Geschmack bietet. Das Fett zum Herausbacken kann variieren - von Öl über Schmalz bis zu Butter.
Kein Wien-Besuch ohne ein originales Wiener Schnitzel, kein Ungarn-Besuch ohne ein Puszta-Schnitzel mit Letscho, und in Italien gilt die Cotoletta alla Milanese als das älteste Schnitzelrezept für die "goldene" Panier.
Was man immer schon über Schnitzel wissen wollte, findet man in Anita Lackenbergers Dokumentation "Golden, zart und voller Traditionen - Schnitzelvariationen in Europa".
Jedes Schnitzelrezept hat seine eigene regionale Geschichte. Manche Rezepte traten von ihrer Ursprungsregion aus einen Siegeszug durch die europäischen Küchen an - und oft auch darüber hinaus in die ganze Welt.
Das Wiener Schnitzel ist wohl das bekannteste Schnitzelrezept der Welt. Jedes Schnitzel birgt in seiner Zubereitung das eine oder andere Küchengeheimnis, das es für ein bestmögliches Ergebnis zu entdecken gilt. Schnitzel kann man aus vielen Fleischarten schneiden, es ist die Form, auf die es ankommt.
Das Herausbacken und die Wahl des Fettes - von Öl über Schmalz bis zu Butter - sind ein eigenes Küchenabenteuer. Auch die Panier kann variieren, bis hin zum geschmacksintensiven Kürbiskern-Schnitzel. Im Restaurant, oder in der Familie und mit Freunden: Schnitzelessen heißt immer zusammenkommen und gemeinsam genießen.
Eine Dokumentation von Anita Lackenberger.