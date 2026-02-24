Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Esskulturen
  4. Golden, zart und voller Traditionen - Schnitzelvariationen in Europa
Das Bild zeigt einen Teller mit einem Cordon bleu, das mit einer Schüttelbrotpanade zubereitet ist. Das Cordon bleu ist gefüllt mit Speck und Ziegenkäse. Auf dem Teller befinden sich außerdem einige Stücke gebratene Kartoffeln in unterschiedlichen Formen, die goldbraun angeröstet sind. Dazu sind zwei Zitronenschnitze sowie ein Klecks Preiselbeermarmelade dekorativ angerichtet. Der Teller ist weiß und steht auf einer glänzenden, metallischen Unterlage, die silberfarben aussieht.

Kultur

Golden, zart und voller Traditionen - Schnitzelvariationen in Europa

Vom weltberühmten Wiener Schnitzel, über ein buntes Puszta Schnitzel mit Letscho bis hin zum eleganten Cotolettea alla Milanese, jedes Rezept hat eine eigene regionale Geschichte.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.04.2026
19:15 - 20:00 Uhr

Mehr

Esskultur

Esskulturen

Was haben alle Schnitzel, ob natur oder paniert, gemeinsam? Es ist der Schnitt des Fleisches, der ein Stück ermöglicht, das eine ähnliche Fleischtextur und einen vergleichbaren Geschmack bietet. Das Fett zum Herausbacken kann variieren - von Öl über Schmalz bis zu Butter.

Das Bild zeigt eine Platte mit mehreren frisch zubereiteten Wiener Schnitzeln. Die Schnitzel haben eine goldene, knusprige Panade und sind gleichmäßig gebräunt. Sie sind auf einem weißen Teller angerichtet, der auf einem rot gedeckten Tisch steht. Im Vordergrund ist ein Stück Zitrone sichtbar, das anscheinend zum Anrichten oder zum Servieren der Schnitzel gehört. Der Hintergrund des Bildes ist unscharf, zeigt aber eine Art Kochutensil oder eine wiederverwendbare Küchenausstattung, die sich im oberen Bereich des Bildes befindet.
Wiener Schnitzel, frisch zubereitet, mit der klassischen Panade.
Quelle: Produktion West

Kein Wien-Besuch ohne ein originales Wiener Schnitzel, kein Ungarn-Besuch ohne ein Puszta-Schnitzel mit Letscho, und in Italien gilt die Cotoletta alla Milanese als das älteste Schnitzelrezept für die "goldene" Panier.

Was man immer schon über Schnitzel wissen wollte, findet man in Anita Lackenbergers Dokumentation "Golden, zart und voller Traditionen - Schnitzelvariationen in Europa".

Das Bild zeigt einen Teller mit einem Gericht, das aus zwei Hauptbestandteilen besteht. Links sind Stücke von Fleisch zu sehen, die in einer dicken, roten Sauce serviert werden. Die Sauce hat eine glatte Konsistenz und eine würzige Farbe, und es sind einige fleischliche Zutaten sichtbar. Rechts vom Fleisch befindet sich eine Portion von Tarhonya, kleinen, genussfertigen Teigwaren, die hellgelb bis beige gefärbt sind. Diese sind weich und haben eine unregelmäßige Form. Der Teller, auf dem die Speisen angerichtet sind, hat einen klassischen, weißen Rand, der das Essen hervorhebt. Das gesamte Gericht wirkt frisch zubereitet und scheint sehr reichhaltig und schmackhaft zu sein. Hintergrund ist unscharf, sodass der Fokus klar auf dem Essen liegt.
Pusztaschnitzel mit Tarhonya (Teiggerstl), zubereitet im Pfefferkeller Bors Pince.
Quelle: Produktion West

Was haben das Wiener Schnitzel, ein Puszta-Schnitzel und ein Cordon bleu gemeinsam? Es ist der Schnitt des Fleisches, der ein Stück ermöglicht, das, egal ob natur oder paniert, eine ähnliche Fleischtextur und einen vergleichbaren Geschmack bietet.

Jedes Schnitzelrezept hat seine eigene regionale Geschichte. Manche Rezepte traten von ihrer Ursprungsregion aus einen Siegeszug durch die europäischen Küchen an - und oft auch darüber hinaus in die ganze Welt.

Das Bild zeigt einen Teller mit einer Cotoletta alla Milanese, einem italienischen Schnitzel. Das Schnitzel ist goldbraun und knusprig, auf einem blauen Teller mit einem einfachen, aber dekorativen Rand arrangiert. Neben dem Schnitzel liegt ein frischer Salat mit grünen Blättern, der ebenfalls auf dem Teller serviert ist. Im Hintergrund sind weitere Teller mit Salat und anderen Speisen sichtbar. Der Tisch, auf dem die Teller stehen, ist aus Holz und hat eine warme, natürliche Farbe.
Cotoletta alla milanese, als Secondo Piatto serviert mit Salat.
Quelle: Produktion West

Das Wiener Schnitzel ist wohl das bekannteste Schnitzelrezept der Welt. Jedes Schnitzel birgt in seiner Zubereitung das eine oder andere Küchengeheimnis, das es für ein bestmögliches Ergebnis zu entdecken gilt. Schnitzel kann man aus vielen Fleischarten schneiden, es ist die Form, auf die es ankommt.

Das Herausbacken und die Wahl des Fettes - von Öl über Schmalz bis zu Butter - sind ein eigenes Küchenabenteuer. Auch die Panier kann variieren, bis hin zum geschmacksintensiven Kürbiskern-Schnitzel. Im Restaurant, oder in der Familie und mit Freunden: Schnitzelessen heißt immer zusammenkommen und gemeinsam genießen.

Eine Dokumentation von Anita Lackenberger.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.