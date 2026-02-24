Golden, zart und voller Traditionen - Schnitzelvariationen in Europa

Cotoletta alla milanese, als Secondo Piatto serviert mit Salat.

Quelle: Produktion West

Das Wiener Schnitzel ist wohl das bekannteste Schnitzelrezept der Welt. Jedes Schnitzel birgt in seiner Zubereitung das eine oder andere Küchengeheimnis, das es für ein bestmögliches Ergebnis zu entdecken gilt. Schnitzel kann man aus vielen Fleischarten schneiden, es ist die Form, auf die es ankommt.



Das Herausbacken und die Wahl des Fettes - von Öl über Schmalz bis zu Butter - sind ein eigenes Küchenabenteuer. Auch die Panier kann variieren, bis hin zum geschmacksintensiven Kürbiskern-Schnitzel. Im Restaurant, oder in der Familie und mit Freunden: Schnitzelessen heißt immer zusammenkommen und gemeinsam genießen.