Kultur
Gansl, Trüffel, Kaviar. Entlang der burgenländischen Genussroute
Das Burgenland gehört seit geraumer Zeit zu den kulinarischen Hotspots in Österreich. Hier verderben viele Köche den Brei nicht, denn die Haubendichte steigt seit vielen Jahren.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 26.11.2026
- 12:00 - 12:25 Uhr
Burgenlands Gastronomie wird von Feinschmeckern alljährlich mit eine Vielzahl an Hauben, Sternen oder Gabeln ausgezeichnet. Das ist nicht nur ein Verdienst der ausgezeichneten Köchinnen und Köche, sondern vor allem auch der exquisiten Produkte, die sie verarbeiten.
Alois Kracher, Erich Stekovics und Richard Triebaumer zählen schon lange zu den prominenten Erzeugern besonderer Spezialitäten. Im Luxussegment burgenländischer Lebensmittel zeigen aber mittlerweile viele Landwirtinnen und Landwirte auf.
Kaviar aus Mariasdorf, Trüffel aus Pöttsching, Safran aus Siegendorf, Weidegänse aus Mattersburg und Graurinder aus Neusiedl gehören zu den feinsten lukullischen Genüssen, die das Burgenland derzeit zu bieten hat. Erlebnis Österreich besucht die Produzentinnen und Produzenten auf der Suche nach ihren Erfolgsgeheimnissen, eine kulinarische Reise entlang der burgenländischen Genussroute.
Ein Film von Peter Nagy.