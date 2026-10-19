Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Esskulturen
  4. Gansl, Trüffel, Kaviar. Entlang der burgenländischen Genussroute
Eine Gruppe von weißen Gänsen mit orangefarbenen Schnäbeln steht auf einer Wiese. Im Hintergrund ist eine Person und ein roter Traktor sichtbar. Die Gänse bewegen sich in Richtung Kamera.

Kultur

Gansl, Trüffel, Kaviar. Entlang der burgenländischen Genussroute

Das Burgenland gehört seit geraumer Zeit zu den kulinarischen Hotspots in Österreich. Hier verderben viele Köche den Brei nicht, denn die Haubendichte steigt seit vielen Jahren.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.11.2026
12:00 - 12:25 Uhr

Mehr

Esskultur

Esskulturen

Burgenlands Gastronomie wird von Feinschmeckern alljährlich mit eine Vielzahl an Hauben, Sternen oder Gabeln ausgezeichnet. Das ist nicht nur ein Verdienst der ausgezeichneten Köchinnen und Köche, sondern vor allem auch der exquisiten Produkte, die sie verarbeiten.

Auf der Wiese stehen fünf weiße Graurinder mit langen, gebogenen Hörnern. Im Hintergrund ist ein Wasserbereich zu sehen, umgeben von Gräsern und Schilf.
Graurinder im Nationalpark Neusiedler See.
Quelle: Landesstudio Burgenland

Alois Kracher, Erich Stekovics und Richard Triebaumer zählen schon lange zu den prominenten Erzeugern besonderer Spezialitäten. Im Luxussegment burgenländischer Lebensmittel zeigen aber mittlerweile viele Landwirtinnen und Landwirte auf.

Kaviar aus Mariasdorf, Trüffel aus Pöttsching, Safran aus Siegendorf, Weidegänse aus Mattersburg und Graurinder aus Neusiedl gehören zu den feinsten lukullischen Genüssen, die das Burgenland derzeit zu bieten hat. Erlebnis Österreich besucht die Produzentinnen und Produzenten auf der Suche nach ihren Erfolgsgeheimnissen, eine kulinarische Reise entlang der burgenländischen Genussroute.

Ein Film von Peter Nagy.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.