Das Kärntner Gailtal - aus der Reihe "Der Geschmack Europas"

Rezept von Brunhilde Sagmeister, Stranig-Alm



Ein gutes Stück Original Gailtaler Speck (Bauch/Karree) wird gewürfelt und in der Pfanne glasig gedünstet. In der Zwischenzeit werden gekochte Kartoffeln in Scheiben geschnitten.

Fein gehackter Zwiebel wird in Schmalz goldgelb angebraten und Apfelscheiben von zwei Äpfeln mitgeröstet. Danach gibt man die Kartoffelscheiben dazu, zerstampft diese grob und röstet die Mischung unter fleißigem Rühren weiter.

Gailtaler Almkäse wird nun grob gerieben und auf die Kartoffel-Apfel-Zwiebelmasse gestreut, die Masse gut angedrückt und zugedeckt. Wenn der Käse Fäden zieht alles umdrehen und auf der zweiten Seite ebenfalls anbraten.

Als Beilage feine Polenta in kochendes Wasser einrühren (Verhältnis 3 Teile Wasser, 1 Teil Polenta), überflüssiges Schmalz von der Frigga dazu gießen und mit Butter verfeinern, Polenta einige Minuten - max. 10 Minuten - ziehen lassen. (Grobe Polenta benötigt bis zu 30 Minuten.)



Die Polenta mit einer Schöpfkelle zu einer Halbkugel formen und auf einem Holzteller mit einem Stück Frigga servieren.