Buchteln, Ziegeln, Polka - Das böhmische Wien

Rezept Gasthaus zur böhmischen Küche

Schlösselgasse 18, 1080 Wien



Zutaten:



1,5 kg Rindfleisch zum Braten

Speck

3 Karotten

1/2 Sellerieknolle

2 Zwiebeln

1 EL Schmalz

3 Lorbeerblätter

1 EL Zucker

1 l Rindsuppe

Salz

Pfeffer

Butter

Schlagobers

Zitrone

1 TL Senf



Für die Einbrenn/Mehlschwitze:



100 g Butter

70 g Mehl



Zubereitung:



Den Speck in Streifen schneiden. In das Fleisch mit einem langen schmalen Messer, an mehreren Stellen, kleine Löcher stechen und mit Speckstreifen spicken. Das gespickte Fleisch rundherum gut salzen und pfeffern.

Zwiebeln, Karotten und Sellerie putzen und in Würfel schneiden. Das Schmalz erhitzen und das Fleisch von allen Seiten scharf anbraten, aus dem Topf nehmen.

In den gleichen Topf Butter geben und zuerst die Zwiebel goldgelb anbraten. Danach Karotten und Sellerie dazu und weiter dünsten, mit Zucker bestreuen und die Gemüsebasis karamellisieren lassen.

Mit Rindsuppe aufgießen, das angebratene Fleisch in den Topf einlegen und die Gewürze dazu. Das Ganze auf kleiner Flamme ca. 2,5 Stunden schmoren lassen, bis das Fleisch zart ist. Anschließend die Lorbeerblätter entfernen, das Fleisch entnehmen und warm halten. Die Sauce mit einem Stabmixer grob mischen. Danach die Sauce durch ein Sieb fein passieren.



Für die Einbrenn die Butter in einer Pfanne schmelzen, Mehl zugeben und anschwitzen bis die Masse hellbraun ist. Die Einbrenn in die Sauce einrühren uns mindestens 15 Minuten kochen. Schlagobers zugießen, umrühren, nicht mehr kochen. Die Rahmsauce mit Zitronensaft, Senf und Salz würzen.



Das Fleisch in Scheiben schneiden, die Rahmsauce darüber gießen, mit Knödeln servieren.

Zum Schluss mit Zitronenscheibe, geschlagene Obers und Preiselbeermarmelade garnieren.