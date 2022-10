Böhmische Küche - Was zum Bier schmeckt

Im Gasthaus "Zur böhmischen Kuchl" in Wien finden sich neben anderen böhmischen Spezialitäten auch die traditionellen Kartoffelpuffer mit Knoblauch.

Wer es gerne anders deftig hat, der ist bei einer pikanten Kuttelsuppe gut aufgehoben. So viel ist zu verraten: eine ordentliche Portion Paprika macht auch ordentlich durstig. Wer es weniger fleischig möchte, aber dafür ein richtiges Stück "Böhmischer Küche" der ist mit knusprigen Erdäpfelpuffern/Kartoffelpuffern gut versorgt.



Lange Zeit war die "Klobasse", nicht von den Würstelständen Wiens wegzudenken und feiert heute wieder Renaissance in der Metzgerei Metzker in Wien. Zum Böhmischen Knödel und zum Svickova, dem Böhmischer Rinderbraten (Bild oben) gehört ganz sicher ein Krügel Bier, das versteht sich von selbst. Am besten speist man die "Böhmischen" Spezialitäten in einer geselligen Runde.



Wer eine Nachspeise braucht, der ist bei einem dunklen Bier mit Powidltascherl gut aufgehoben, denn wie schon Peter Alexander sagt: so ein Powidltascherl so ein formidables, ist das höchste Glück.