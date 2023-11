Ausgelöffelt - Das Comeback der Suppe

Caritas Suppentopf - da müssen viele satt werden

Quelle: ORF

Molekularbiologe Fritz Treiber ist der Leiter Geschmacklabors an der Uni Graz und postuliert: "Suppe ist sehr dankbar, wenn es um die Nachhaltigkeit geht. Also wunderbar, dass ich aus den Resten, die nicht unbedingt in den Biomüll müssen, einen Fond mache, der die Basis der Suppe ist."



Seit Jahrhunderten soll die Speise alle satt machen, denn Suppenbusse mit Freiwilligen, die Armutsbetroffenen heiße Suppe und Brot bringen, sind weiterhin in vielen Städten, so auch in Wien, im Einsatz. Die Dokumentation blickt über den Tellerrand und zeigt die vielen Gesichter, sowie die Kulturgeschichte der flüssigen Mahlzeit.