Kultur
Asado - Feuer, Fleisch, Natur - Archaisch Grillen im Mühlviertel
Seit der Steinzeit bereiten Menschen über der Glut ihre Speisen zu. Asado bezeichnet die südamerikanische Art, über offenem Feuer zu grillen.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.07.2026
- 11:50 - 12:15 Uhr
Mit dem Knistern des Holzes und der wohligen Wärme verbreitet sich so der Duft von Gebratenem. Leo Gradl, der "Steinzeit-Asador", betreibt im "Stillen Tal" in Bad Kreuzen im Mühlviertel eine Grillschule.
Dort versammelt er regelmäßig seine Freunde, allesamt Grillweltmeister, wie Adi Bittermann - den Hauben-Asador Franz Größing - den Alpen-Asador Jürgen Kernegger - den Jäger-Asador und Jenny Gruber - die Brot-Backmeisterin um ein Feuer, um nach traditioneller Methode Fleisch, Fisch und Brot zuzubereiten.
Unter ihrer professionellen Anleitung werden Interessierte zu "Feuerzauberern" ausgebildet. Ob am selbstgebauten Asado-Kreuz oder auf der Feuerplatte gegrillt, im Dutch Oven gebacken, im Baumstumpf geräuchert und im Erdloch gegart wird - hier erfüllt sich die Sehnsucht nach der Rückkehr zum Ursprünglichen - inmitten der Mühlviertler Landschaft - zumindest kulinarisch.
Ein Film von Markus Fischer.