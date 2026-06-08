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Das Bild zeigt einen Mann, der als Jäger-Asador bezeichnet wird. Er steht vor einem offenen Feuer und verwendet lange Grillzangen, um ein großes, am Spieß hängendes Stück Fleisch zu wenden. Das Fleisch ist gut sichtbar und wird über der Flamme gegrillt. Im Hintergrund sieht man eine einfache Zeltstruktur, die aus weißen Plane besteht, und am Boden liegt ein Kies- und Schotterboden. Vom Feuer geht eine warme, rauchige Atmosphäre aus, die die Szene prägt. Es sind auch einige Holzscheite sichtbar, die um das Feuer herum liegen. Die Umgebung wirkt rustikal und naturverbunden, passend zur Thematik des traditionellen Grillens.

Kultur

Asado - Feuer, Fleisch, Natur - Archaisch Grillen im Mühlviertel

Seit der Steinzeit bereiten Menschen über der Glut ihre Speisen zu. Asado bezeichnet die südamerikanische Art, über offenem Feuer zu grillen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.07.2026
11:50 - 12:15 Uhr

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Esskultur

Esskulturen
Das Bild zeigt eine Grillstelle mit mehreren Stücken Fleisch, die direkt über glühenden Kohlen gegrillt werden. Die Kohlen sind teilweise verbrannt und erzeugen Rauch, der in die Luft aufsteigt. Das Grillgerät ist eine flache, runde, metallene Fläche, auf der das Fleisch liegt. Im Hintergrund sind Rasenflächen und einige unscharfe, grüne Elemente zu erkennen. Das Gesamtbild vermittelt eine rustikale Atmosphäre, die auf traditionelle Grillmethoden hindeutet.
Archaisch Grillen in Kohle.
Quelle: Landesstudio Oberösterreich

Mit dem Knistern des Holzes und der wohligen Wärme verbreitet sich so der Duft von Gebratenem. Leo Gradl, der "Steinzeit-Asador", betreibt im "Stillen Tal" in Bad Kreuzen im Mühlviertel eine Grillschule.

Dort versammelt er regelmäßig seine Freunde, allesamt Grillweltmeister, wie Adi Bittermann - den Hauben-Asador Franz Größing - den Alpen-Asador Jürgen Kernegger - den Jäger-Asador und Jenny Gruber - die Brot-Backmeisterin um ein Feuer, um nach traditioneller Methode Fleisch, Fisch und Brot zuzubereiten.

Das Bild zeigt eine rote Keksdose, die geöffnet ist und in der sich mehrere gegrillte Garnelen befinden. Die Garnelen sind goldbraun gebraten und liegen auf etwas grünem Gras oder Kräutern. Über der Dose ist der Deckel, der ebenfalls rot ist und mit einem goldenen Rand sowie kleinen Löchern versehen ist. Der Hintergrund besteht aus grauen, verkohlten Holzstücken und Asche, die von einem offenen Feuer stammen. Die gesamte Szene vermittelt eine rustikale Atmosphäre und zeigt eine traditionelle Grillmethode.
Garnelen in der Keksdose geräuchert.
Quelle: Landesstudio Oberösterreich

Unter ihrer professionellen Anleitung werden Interessierte zu "Feuerzauberern" ausgebildet. Ob am selbstgebauten Asado-Kreuz oder auf der Feuerplatte gegrillt, im Dutch Oven gebacken, im Baumstumpf geräuchert und im Erdloch gegart wird - hier erfüllt sich die Sehnsucht nach der Rückkehr zum Ursprünglichen - inmitten der Mühlviertler Landschaft - zumindest kulinarisch.

Ein Film von Markus Fischer.

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