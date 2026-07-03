Kultur
Choreografie: Itzik Galili
Mit "Emovere“ zeigt er eine sehr witzige und außergewöhnliche Choreografie – zu sehen ist nur ein Tutu mit Spitzen-Beinarbeit!
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 16.04.2028
Den israelischen Starchoreografen Itzik Galili verbindet mit Gauthier Dance eine lange und äußerst kreative Zusammenarbeit.
The Dying Swans Project
64 internationalen Künstler*innen aus den Sparten Tanz, Choreografie, Musik und Film im Lockdown eine neue Perspektive zu geben, das war das Ziel von Eric Gauthier, Künstlerischer Leiter von Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart.
Und so hat er Anfang 2021 kurzerhand "The Dying Swans Project" mit insgesamt 16 neuen Tanzsolos für die Mitglieder von Gauthier Dance umgesetzt. Die Choreografien wurden zum Teil in Stuttgart kreiert oder entstanden via Zoom im Austausch mit den Akteuren in Kanada, Israel, Griechenland oder Berlin.