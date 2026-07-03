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Die Tänzerin steht auf der Bühne, umgeben von Bühnennebel, die Arme verschränkt nach oben gestreckt. Bekleidet ist sie mit einem hautfarbenen Trikot.

Dying Swans

16 Versionen des sterbenden Schwans – von nah am Original bis zum Lockdown-Dramolett.

Kultur -

"The Dying Swans Project" - Was verbirgt sich dahinter?

Eric Gauthier – der künstlerische Leiter von Gauthier Dance – erklärt im Foyer des Theaterhaus Stuttgart, wie und warum er überhaupt auf diese Idee kam.

Sendungsbereich:
Dying Swans

The Dying Swans Project

64 internationalen Künstlerinnen und Künstlern aus den Sparten Tanz, Choreografie, Musik und Film im Lockdown eine neue Perspektive zu geben, das war das Ziel von Eric Gauthier, Künstlerischer Leiter von Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart.

Und so hat er Anfang 2021 kurzerhand "The Dying Swans Project" mit insgesamt 16 neuen Tanzsolos für die Mitglieder von Gauthier Dance umgesetzt. Die Choreografien wurden zum Teil in Stuttgart kreiert oder entstanden via Zoom im Austausch mit den Akteuren in Kanada, Israel, Griechenland oder Berlin.

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