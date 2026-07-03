The Dying Swans Project

64 internationalen Künstlerinnen und Künstlern aus den Sparten Tanz, Choreografie, Musik und Film im Lockdown eine neue Perspektive zu geben, das war das Ziel von Eric Gauthier, Künstlerischer Leiter von Gauthier Dance//Dance Company Theaterhaus Stuttgart.



Und so hat er Anfang 2021 kurzerhand "The Dying Swans Project" mit insgesamt 16 neuen Tanzsolos für die Mitglieder von Gauthier Dance umgesetzt. Die Choreografien wurden zum Teil in Stuttgart kreiert oder entstanden via Zoom im Austausch mit den Akteuren in Kanada, Israel, Griechenland oder Berlin.