Kultur
Intro: Eric Gauthier
Eric Gauthiers Ziel war, nicht nur den "sterbenden Schwänen“ von Gauthier Dance im Lockdown eine neue Perspektive zu geben – sondern insgesamt 64 Künstlerinnen und Künstlern aus den Sparten Tanz, Choreografie, Musik und Film. Und das war der Plan: Die acht Choreografinnen und acht Choreografen kreieren je ein Tanzsolo für die 16 Mitglieder der Theaterhaus-Company.
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 16.04.2028
In Auftrag gegeben wurden außerdem 16 Originalmusiken für die Stücke sowie die filmische Realisierung. Das Ergebnis:
16 Neukreationen in 16 sehr unterschiedlichen choreografischen Handschriften mit einer starken Botschaft: Kunst lässt sich nicht aufhalten. Beim choreografischen Line-up setzte Gauthier bewusst auf Vielfalt: Illustre Namen finden sich dort ebenso wie Vertreter*innen der freien Szene. Die Choreografien wurden zum Teil in Stuttgart bei Gauthier Dance kreiert oder entstanden via Zoom im Austausch mit den Akteuren in Kanada, Israel, Griechenland oder Berlin.
Eric Gauthier – der künstlerische Leiter von Gauthier Dance – erklärt im Foyer des Theaterhaus Stuttgart, wie und warum er überhaupt auf diese Idee kam.