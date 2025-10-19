Kultur
Buchzeit von der Frankfurter Buchmesse 2025
Jeden Herbst wird Frankfurt zum Zentrum der internationalen Literaturszene. Am 15. Oktober 2025 öffnet die Frankfurter Buchmesse ihre Tore – und wie immer ist auch die Buchzeit mit Empfehlungen dabei.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2025
- Datum:
- Sendetermin
- 19.10.2025
- 18:00 - 19:00 Uhr
In frischer Besetzung präsentiert das Buchzeit-Team neue Romane und persönliche Lesetipps. Auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat diskutieren Sandra Kegel, Kai Sina und Kais Harrabi die ausgewählten Titel. Moderiert wird die Runde von Katrin Schumacher.
Literarische Stimmen, die bewegen
Vier herausragende Romane aus dem aktuellen Herbstprogramm der Verlage stehen im Mittelpunkt der Sendung:
Was wir wissen können ist der jüngste Roman des britischen Erfolgsautors Ian McEwan. Er spielt im Jahr 2119 - in einer Zukunft, in der Europa durch Überschwemmungen zu einer Insellandschaft geworden ist und unsere Vorstellungen von Freiheit und Wohlstand nur noch Erinnerungen sind. Ein Literaturwissenschaftler ist auf der Suche nach einem verschollenen Gedicht aus dem Jahr 2014 und begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit.
Der französische Journalist und Autor Sorj Chalandon erzählt in seinem neuen Roman Herz in der Faust die Geschichte von Jules Bonneau, dem im Jahr 1934 als einzigem von 45 Jugendlichen die Flucht aus der Strafkolonie einer bretonischen Insel gelingt. Bei einem Fischer und dessen Frau erfährt er zum ersten Mal im Leben Zuneigung und Geborgenheit, kann sich aber seiner Vergangenheit nicht entziehen.
Starke Frauenstimmen
Sie ist eine preisgekrönte Autorin, unerschrockene Aktivistin und eine der schärfsten Kritikerinnen der indischen Regierung: Arundhati Roy. Bewegt vom Tod ihrer Mutter erzählt sie in Meine Zuflucht und mein Sturm die Geschichte ihres eigenen Lebens. Geprägt von gesellschaftlichen Konflikten und der Lebensrealität in Indien haben sie ihre persönlichen Erfahrungen zu einer der mutigsten Intellektuellen ihrer Zeit gemacht.
Von starken Frauen handelt auch der neue Roman Der Fluch der Falodun Frauen der nigerianisch-britischen Schriftstellerin Oyinkan Braithwaite. Eniiyi wird am Tag der Beerdigung ihrer Tante geboren – und ähnelt ihr dermaßen, dass man sie für ihre Wiedergeburt hält. Ein Fluch soll auf den Frauen der Familie liegen, seit Generationen verlieren sie ihre geliebten Männer. Kann Eniiyi ihrem vorbestimmten Weg entkommen?