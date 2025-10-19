Quelle: Diogenes

Was wir wissen können ist der jüngste Roman des britischen Erfolgsautors Ian McEwan. Er spielt im Jahr 2119 - in einer Zukunft, in der Europa durch Überschwemmungen zu einer Insellandschaft geworden ist und unsere Vorstellungen von Freiheit und Wohlstand nur noch Erinnerungen sind. Ein Literaturwissenschaftler ist auf der Suche nach einem verschollenen Gedicht aus dem Jahr 2014 und begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit.