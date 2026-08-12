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Kultur

Crime Time in der Buchzeit

Am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse heißt es in der Buchzeit: Crime Time! Vorgestellt werden spannende Neuerscheinungen für die dunkle Jahreszeit. Eine Sendung aus den Messehallen in Frankfurt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 22.10.2027

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Logo der Sendung Buchzeit auf 3sat

Buchzeit

Auf dem Blauen Sofa diskutieren die Literaturexpertinnen Barbara Vinken, Sandra Kegel und Katrin Schumacher mit Gert Scobel diesmal über neue Romane, in denen es um dunkle Machenschaften, Verbrechen aus Leidenschaft oder Vorsatz geht und um deren Auswirkungen für Opfer und Täter. Literarischer Nervenkitzel auf hohem Niveau!

Barbara Vinken, Sandra Kegel, Katrin Schumacher und Gert Scobel auf dem Blauen Sofa bei der Frankfurter Buchmesse 2022.
Auf dem Blauen Sofa diskutieren die Literaturexpertinnen Sandra Kegel, Barbara Vinken und Katrin Schumacher mit Gert Scobel über spannende Neuerscheinungen für die dunkle Jahreszeit.
Quelle: 3sat

Die Buchvorstellungen der Sendung

Cover des Debutromans Hund, Wolf, Schaka von dem Autor Bahzad Karim Khani.
Quelle: Hanser

Dass die beiden Brüder Saam und Nima in Deutschland aufwachsen, hat einen tragischen Grund: ihre Mutter wurde während der iranischen Revolution hingerichtet. Die Familie musste fliehen. Ihrem Vater gelingt es nicht, in Neukölln sicheren Fuß zu fassen. So schlüpft der kleine Saam in die Rolle des heimlichen Familienoberhauptes. Um seinen Bruder schützen zu können, schließt er sich einer Gang an, und das Unglück nimmt seinen Lauf. Behzad Karim Khani legt mit Hund, Wolf, Schakal sein Debut vor.

Cover des Buches Wer hat Bambi getötet von der Autorin Monika Fagerholm.
Quelle: Residenz Verlag

Sie wachsen als Kinder wohlhabender Eltern auf, in großen Häusern am See, in einer Vorstadtidylle Helsinkis. Eine Gruppe Jugendlicher erlebt einen unbeschwerten Sommer und die Irrungen und Wirrungen des Erwachsenwerdens. Bis ein gemeinsam begangenes Verbrechen all dem ein Ende setzt. Wer hat Bambi getötet ist der Titel des jüngsten Romans von Monika Fagerholm, die zu den bedeutendsten Autorinnen Skandinaviens zählt. Der Roman wurde mit dem Preis des Nordischen Rates ausgezeichnet.

Cover von Andrej Kurkows Kriminalroman Samson und Nadjeschda.
Quelle: Diogenes

Andrej Kurkow ist einer der renommiertesten Autoren der Ukraine. Samson und Nadjeschda eröffnet eine Roman-Trilogie, die der Autor der jüngeren Geschichte seines Landes widmet. Kiew 1919: Weiße Garden kämpfen noch immer gegen rote Revolutionäre, das Leben ist aus den Fugen geraten, es gibt kaum so etwas wie eine funktionierende staatliche Ordnung. In diesen Wirren verliert Samson ein Ohr, aber er findet auch die Frau fürs Leben und eine Arbeit als Ermittler bei der sowjetischen Polizei in Kiew.

Cover des Romans Auf frischer Tat von dem norwegischen Autor Johan Harstad. Auf dem Buchcover sind bunte Revolver, Buchtitel und der Autorenname zu sehen.
Quelle: Rowohlt

Die Romane des Norwegers Johan Harstad wurden mit vielen Preisen ausgezeichnet. Jetzt erscheint Auf frischer Tat in Deutschland. Der erfolglose Schriftsteller Frode Brandeggen wendet sich enttäuscht von der Avantgarde-Literatur ab und beginnt, seichte Kriminalromane zu schreiben. Sein Protagonist, der Ermittler Frisch, löst fünfzehn Kriminalfälle im Eilverfahren. Im Anschluss analysiert ein Literaturkritiker und Freund des Autors diese „Blitzkrimis“. Ein parodistisches Stück Literatur über die Literaturszene.

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