Kultur

"Das Haus an der Keizersgracht" von Rinske Hillen

Der Naturphilosoph Bram Wenksterman lebt in diesem Haus in Amsterdam, das seit Generationen im Besitz seiner Familie ist. Jetzt droht es, langsam zu verrotten. Seine Tochter hat ihr Studium geschmissen, seine Frau musste er in die Psychiatrie einweisen lassen. Zudem lastet über allem ein dunkles Familiengeheimnis. Innerhalb von nur drei Tagen bricht die Konstruktion seines Lebens zusammen.

Datum: 18.10.2020