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Kultur

Neuerscheinungen für lange Abende

In der Weihnachtszeit wird besonders viel gelesen und Romane aus dem aktuellen Sortiment sind begehrte Geschenke. In Filmen und Gesprächen werden Romane vorgestellt, die sich als Lektüre für die langen, dunklen Abende oder den Gabentisch eignen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 09.12.2028

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Logo der Sendung Buchzeit auf 3sat

Buchzeit

Gert Scobel diskutiert mit den Literaturexpertinnen Barbara Vinken, Sandra Kegel und Katrin Schumacher über vier Neuerscheinungen.

Buchempfehlungen der Sendung

Buchcover des Titels Das Haus von Monika Maron
Quelle: Hoffmann und Campe

Als Katharina, eine pensionierte Tierärztin, ein großes Gutshaus im Umland von Berlin erbt, stellt sich die Frage: Was tun damit? Wie es aussehen könnte, wenn einige wohlhabende und gebildete Mitsechziger eine Alters-WG gründen und aus der Großstadt aufs Land ziehen, beschreibt die renommierte deutsche Autorin Monika Maron in ihrem jüngsten Roman Das Haus.

Buchcover des Titels Die sieben Monde des Maali Almeida von Shehan Karunatilaka
Quelle: Rowohlt

Während des Bürgerkriegs in Sri Lanka Anfang der Neunziger Jahre erwacht ein Kriegsfotograf plötzlich im Jenseits. Offensichtlich war er Opfer eines Mordes. Aber wer hat ihn umgebracht und warum? Es bleiben ihm genau sieben Tage, um das herauszufinden. Die sieben Monde des Maali Almeida von Shehan Karunatilaka wurde 2022 mit dem Booker Prize ausgezeichnet.

Buchcover des Titels Singularitäten von John Banville
Quelle: Kiepenheuer & Witsch

Als Felix Mordaunt aus dem Gefängnis entlassen wird, ist er bereits ein älterer Herr. In seinem Elternhaus lebt mittlerweile die Familie des berühmten Wissenschaftlers Adam Godley, dessen Existenztheorie das Universum ins Chaos stürzte. Um die wahre Urheberschaft der Quantentheorie, um Leben und Tod geht es in Singularitäten, dem jüngsten Roman des irischen Autors und Booker Prize-Trägers John Banville.

Buchcover des Titels Die Wahrheiten meiner Mutter von Vigdis Hjorth
Quelle: S. Fischer

Vor dreißig ist die Malerin aus ihrer Ehe und Familie ausgebrochen und nach Kanada gezogen. Den Kontakt zu ihrer Familie hat sie abgebrochen. Aber nun ist sie nach Norwegen zurückgekehrt und lebt ganz in der Nähe ihrer Mutter und ihrer Schwester. Es beginnt ein psychologisch spannender und aufreibender Prozess der Aufarbeitung. Die Wahrheiten meiner Mutter ist der jüngste Roman von Vigdis Hjorth, eine der meistrezipierten Autorinnen Norwegens.

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