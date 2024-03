Buchzeit - Leipziger Buchmesse 2024

Quelle: dtv

Im vergangenen Jahr wurde die amerikanische Autorin Joy Williams durch die Übersetzung ihrer „Stories“ auch in Deutschland bekannt. Nun erscheint ihr Debut-Roman In der Gnade aus dem Jahr 1973 erstmals auf Deutsch. Die junge Kate flieht vor der unnachgiebigen Autorität ihres Predigervaters aus Neuengland in den amerikanischen Süden. Dort erfindet sie sich neu, beginnt ein Studium, wird schwanger und zieht mit ihrem Mann in einen kleinen Wohnanhänger in einen Wald. Doch die Vergangenheit lässt sich nicht so einfach abschütteln.