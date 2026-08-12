Quelle: Kampa Verlag

Wer weiß schon, dass der Luftkurort Davos ein Vorbild hat: umgeben von niederschlesischen Bergen ist das kleine Görbersdorf das erste Sanatorium für Tuberkulosekranke. Der junge Student Mieczyslaw Wojnicz aus Lemberg erhofft sich hier Linderung oder Heilung seiner Schwindsucht. Kranke aus ganz Europa kommen im Sanatorium zusammen und diskutieren miteinander die drängenden Fragen der Zeit. Schnell wird Mieczyslaw Wojnicz aber auch mit mysteriösen Todesfällen konfrontiert und dunklen Mächten, die es vielleicht auch auf ihn abgesehen haben. Empusion ist eine „natur(un)heilkundliche Schauergeschichte“ und eine Hommage der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk an Thomas Mann.