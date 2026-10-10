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Kultur

Die Literaturgala von der Buchmesse Frankfurt

Sven Regener, Peter Wohlleben, Eva Menasse, Lutz Seiler, Andrea Wulf, Philippe Sands zu Gast bei Thea Dorn und Denis Scheck. Ein Abend voller Leidenschaft - für Bücher, fürs Schreiben und fürs Lesen.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 10.10.2027

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Logo der Sendung Buchzeit auf 3sat

Buchzeit

Im Rahmen der diesjährigen, zur guten Tradition gewordenen Literaturgala auf der Frankfurter Buchmesse stellen die Gastgeber Thea Dorn und Denis Scheck mit sechs renommierten Schriftstellerinnen und Schriftstellern deren neueste Werke vor und sprechen mit ihnen über das Schreiben sowie aktuelle Themen.

Größen des Literaturbetriebs auf der Bühne

Als Gesprächsgäste auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat: Eva Menasse ("Alleinruhelage"), Andrea Wulf ("Der Reisende" - eine Biografie über Georg Forster), Sven Regener ("Frankie und Freddie"), Peter Wohlleben ("Bakterien - die heimlichen Helden") und Lutz Seiler ("Das tickende Herz"). Außerdem erwarten Thea Dorn und Denis Scheck den britisch-französischen Juristen und diesjährigen Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels, Philippe Sands.

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