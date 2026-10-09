Kultur
"In die Schweiz" von Emma Cline
Was bleibt von einem Menschen, wenn die Erinnerungen schwinden? Emma Cline erzählt eindringlich von Erinnerung, Identität und Vergänglichkeit.
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 10.10.2031
. In ihrem aktueller Roman In die Schweiz, auf der Longlist des Booker Prize 2026, schreibt sie über einen Mann, dessen Gedächtnis durch eine fortschreitende Erkrankung zunehmend zerfällt. Auf seiner letzten Reise in die Schweiz verschwimmen für ihn Gegenwart und Erinnerung und die Autorin stellt die Frage, was von einem Menschen bleibt, wenn die eigene Identität zu verblassen beginnt.